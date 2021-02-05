Михаил Мурашко заявил, что коронавирус отступает

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что число пациентов с коронавирусом в России за последние три недели снизилось на треть. В эфире канала "Россия 24" политик отметил, что COVID-19 уже отступает.

"Мы видим, что действительно коронавирусная инфекция отступает, и количество пациентов, находящихся под наблюдением, за последние три недели снизилось в общей сложности более чем на 30%", — сказал он и добавил, что на сегодня под наблюдением находятся почти 800 тысяч ковидных пациентов.

Напомним, в начале февраля Михаил Мурашко заявил, что более трети коек для пациентов с коронавирусной инфекцией в России свободны. Тогда руководитель Минздрава отметил, что освобождающиеся места должны незамедлительно возвращать в нормальный режим работы.

Добавим, что за последние сутки в России зарегистрировали 16 688 случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в стране заболели свыше 3,9 млн человек, 75,7 тыс. пациентов скончались.