Умер актер из "Бригады" и "Бумера" Виталий Альшанский

Скончался российский актер Виталий Альшанский. Он умер в возрасте 52 лет. По словам тети погибшего, предварительной причиной смерти называют сердечный приступ. Об этом сообщает телеканал "360".

"Вызвала полицию, потому что он два дня не выходил на связь. Когда дверь взломали, он лежал лицом к стене, – рассказала Элеонора Шашкова. – Предполагают инфаркт, но еще будут разбираться, будет вскрытие".

По словам знакомой артиста, у него были проблемы с давлением, но в последнее время он на здоровье не жаловался.

Виталий Альшанский сыграл почти в сотне российских картин, в том числе в фильмах "Бумер", "Свой среди чужих", "Про любоff" и "Мама не горюй – 2", а также в сериалах "Бригада", "Полицейский с Рублевки", "Кухня", "Счастливы вместе", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…".