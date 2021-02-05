Барнаульца будут судить за дачу взятки приставу-исполнителю

В Барнауле правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвиняют в даче взятки приставу-исполнителю. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

"В ноябре 2020 года обвиняемый, действуя в интересах представителя одного из взыскателей, дал взятку в размере 50 тысяч рублей в качестве первой части на общую сумму 200 тысяч рублей судебному приставу-исполнителю за незаконные действия по принятию решения о реализации транспортного средства, арестованного в рамках находящегося у должностного лица исполнительного производства, являющегося залоговым имуществом", – рассказали в ведомстве.

Оперативное сопровождение по делу осуществляли сотрудники краевого УФСБ России. Уже во время следствия обвиняемый признался в содеянном. Материалы уголовного дела направили на рассмотрение в суд.