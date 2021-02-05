Адвокат Михаила Ефремова подтвердил его "исчезновение"

Адвокат Михаила Ефремова прокомментировал Life слова близкого друга Ефремова о его "исчезновении" из колонии в Белгородской области, где артист отбывал наказание.

"Михаил Ефремов убыл из колонии № 4 Белгородской области, – заявил Петр Хархорин. – Куда – я вам ответить не могу. И почему – тоже".

По его словам, у актера в колонии "все в порядке было".

Ранее друг Ефремова на условиях анонимности рассказал "Московскому комсомольцу", что письмо артисту не вручили в связи с его отбытием в другое учреждение.

По информации издания, Ефремова перевели в СИЗО № 3 в Белгороде, а оттуда планируют этапировать обратно в Москву.

Напомним, вечером 8 июня пьяный Михаил Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы. Его внедорожник вылетел на встречную полосу и протаранил фургон службы доставки, водитель которого от полученных травм скончался в больнице. 8 сентября актера приговорили к восьми годам колонии общего режима. Однако позднее суд смягчил наказание на полгода.