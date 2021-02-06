В Алтайском крае потеплеет до +7°C

В субботу, 6 февраля, в Алтайском крае ожидается жаркая для зимы погода, сообщают в региональном Гидрометцентре.

Местами выпадет мокрый снег. Ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с с порывами до 13 м/с. В светлое время суток температура воздуха может колебаться от -3°C до +2°C (по югу – до +5°C).

В Барнауле днем – от -1°C до +1°C. Утром небольшой снег. Ветер южный, 3-8 м/с. Гололедные явления.

Напомним, МЧС рассылает жителям Алтайского края предупреждение о надвигающейся непогоде. В частности, в ближайшие дни ожидается дождь со снегом.