Два автомобиля столкнулись в пригороде Барнаула

Два легковых автомобиля столкнулись между пригородным поселком Власиха и микрорайоном Новосиликатным в Барнауле. Движение по улице Новосибирской временно затруднено.

Согласно видеозаписи, опубликованной очевидцем в сообществе "Инцидент Барнаул", у одной из иномарок сильно пострадала передняя часть, а вторая после удара въехала в сугроб.

Подробности происшествия и наличие пострадавших в ДТП уточняются.

Напомним, утром 6 февраля на пересечении Павловского тракта и улицы Просторной внедорожник перевернулся и вылетел в кювет. Машина получила серьезные повреждения, а доставать ее пришлось при помощи погрузчика.