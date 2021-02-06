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Барнаулец потерял 15 тысяч рублей в надежде получить "бонус от банка"

, ИА "Амител"
Мужчина передал данные своей карточки мошенникам, которые написали ему со взломанной страницы подруги
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

54-летняй житель Барнаула потерял 15 тысяч рублей в надежде получить "бонус от банка". Мужчина дал данные своей карточки злоумышленникам, которые написали ему с аккаунта знакомой.

Как пишет пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, на днях барнаульцу пришло сообщение в одной из социальных сетей – подруга поделилась с ним информацией, что якобы в честь свое юбилея крупный банк дарит клиентам по 4850 рублей. Для зачисления суммы нужно было зарегистрироваться на сайте и ввести данные банковской карты.

При этом формальной стороной вопроса занялась сама знакомая – мужчина отправил ей данные карты и сообщил коды из смс. Однако когда ему начали приходить сообщения о списании средств, он позвонил своей собеседнице и узнал, что страницу подруги взломали и на данный момент она не имеет к ней доступа. Всего мошенники успели похитить почти 15 тысяч рублей.

На данный момент полицейские устанавливают причастных к краже лиц.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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