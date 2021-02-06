Дуров заблокировал Telegram-каналы, распространявшие личные данные силовиков

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что в мессенджере заблокировали несколько каналов с телефонными номерами и адресами судей, прокуроров, силовиков и журналистов. Он объяснил, что причиной стали содержащиеся в них призывы к насилию.
"Подобное использование Telegram прямо противоречит нашим правилам, которые запрещают публичные призывы к насилию. Принимая во внимание эмоциональный накал обстановки в России, мы тщательно анализировали ситуацию, не желая нанести вред поспешным решением", – пояснил Дуров в собственном Telegram-канале.
Основатель мессенджера также отметил, что наличие данных каналов не позволяло выпустить обновление программы для iOS – Apple не давала на него одобрения и администрация решила пойти на блокировку "проблемных каналов". Кроме того, Дуров призвал авторов публичных Telegram-каналов не распространять призывы к насилию и данные других людей.
Комментарии
А что так, страна должна знать своих "героев"
Боится наверное
Новичка
Это не только противостояние Режима и Народа. Это противостояние поколений.
Старое поколение глушилок и госидеологии против молодого поколения интернета и свободных соцсетей.
Но по любому уже ясно, что чекисты не для того пришли во власть, чтобы ее отдать. Они будут драться и держаться за власть руками, ногами и зубами. Насилие, так насилие, посадки, так посадки, кровь, так кровь, но власть они не отдадут.
Увы-увы, но возникает нехорошее чувство, что Гражданская Война-2, все же разгорится в 21-м веке и опять же благодаря личным качествам ельцинского "преемника".
"Берегите Россию, Владимир Владимирович"(с),
6.02.2021 16:00
- гость -
А что ж вы-то, герои сетевые, анонимно тявкаете?
16.26
+1000000
Дуров на то и Дуров что умный в отличие от прыщавых дурачков с рюкзачками
Фокус в том, что данные о силовом отребье может сливать только само силовое отребье, насквозь продажное и готовое предавать всех и вся.
Signal - только сигнал...
6.02.2021 16.48
+1000000
Вообще-то, после покупки китайской программно-аппаратной системы слежения за интернетом, которая после адаптации под русский язык была обозвана "катюша", закрытых каналов в соцсетях уже быть не может.
Всё насквозь просматривается и отслеживается.
В Китае заблокированы почти все крупные иностранные социальные сети и информационные ресурсы: Twitter, Facebook, Instagram, многие мессенджеры, например WhatsApp. Нет «Википедии» в привычном понимании. Заблокированы Google и его сервисы.
И правильно. Призывов к насилию над стражами порядка быть не должно. С другой стороны, силовики должны понимать. что за превышение должностных полномочий их ждет судебное разбирательство в обязательном порядке.
дворцы - блогерам
яхты - тик-токерам и крепким ягодичкам,
остальных на работу
6.02.2021 16:04
- гость -
свобода молодого поколения, это бить всех кто с ними не согласен, не работать и сидеть в соцсетях день и ночь?
это не свобода, это паразитизм
Режим рухнет всё и так рассекретят.