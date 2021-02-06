Дуров заблокировал Telegram-каналы, распространявшие личные данные силовиков

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что в мессенджере заблокировали несколько каналов с телефонными номерами и адресами судей, прокуроров, силовиков и журналистов. Он объяснил, что причиной стали содержащиеся в них призывы к насилию.

"Подобное использование Telegram прямо противоречит нашим правилам, которые запрещают публичные призывы к насилию. Принимая во внимание эмоциональный накал обстановки в России, мы тщательно анализировали ситуацию, не желая нанести вред поспешным решением", – пояснил Дуров в собственном Telegram-канале.

Основатель мессенджера также отметил, что наличие данных каналов не позволяло выпустить обновление программы для iOS – Apple не давала на него одобрения и администрация решила пойти на блокировку "проблемных каналов". Кроме того, Дуров призвал авторов публичных Telegram-каналов не распространять призывы к насилию и данные других людей.