Эксперты перечислили способы мошенников узнать баланс банковской карты

Данные о балансе банковской карты мошенники могут узнать с помощью уязвимости мобильных приложений. По словам руководителя отдела анализа защищенности веб-приложений Positive Technologies Ярослав Бабина, ошибки приложений встречаются постоянно.

Как пишет РИА Новости, нередко злоумышленник может узнать сумму счетов других клиентов, посмотреть выписки, узнать шаблоны операций или предыдущие переводы. При этом такая возможность есть в приложениях многих банков.

Как отмечает преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов, самым простым способом по прежнему остается социальная инженерия. Причем информация, с помощью которой злоумышленники манипулируют людьми, попадает к ним в руки через утечки данных из различных сервисов.