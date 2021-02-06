Такой день. Прокурорская проверка снежных завалов в Бийске и обвал крыши в Барнауле

Amic.ru – о главных событиях Алтайского края за 6 февраля.

Прокуратура Бийска начала проверку после сообщений СМИ о забастовке водителей общественного транспорта из-за плохой уборки улиц от снега. Сотрудники ведомства дадут оценку работе местных властей и подрядчиков, которые отвечают за очистку дорожной сети.

Тем временем автомобили бийских экстренных служб испытывают сложности с проездом, а жильцы домов выходят на улицы с лопатами, чтобы разобраться со снежной проблемой.

Крыша обвалилась в пятиэтажном здании на улице Тимуровской, 19 в Барнауле. По словам жильцов, обломки повредили трубу отопления, которая затопила горячей водой третий, четвертый и пятый этажи.

Студентам Алтайского государственного медицинского университета задерживают выплату академических и социальных стипендий за январь. Деньги, которые должны были прийти с 25 января по 5 февраля, до сих пор не дали. В вузе рассказали, что по независящей от университета причине средства на счета ряда медицинских университетов еще не поступили. Стипендия будет выплачена в ближайшие понедельник-вторник.

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 179 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала эпидемии в регионе составляет 40 084 человека. Выздоровели 35 902 человека (+163 сутки). Умерли 2042 человека (+16 за сутки).

Два человека погибли при пожаре в ночь с 5 на 6 февраля в Павловске Алтайского края. На момент прибытия спасателей частный дом горел открытым огнем, а крыша здания уже частично обрушилась.