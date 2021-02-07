МЧС России завело аккаунт в TikTok

МЧС России завело официальные аккаунты в социальный сетях Likee и TikTok. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"На новых площадках уже публикуется полезный контент. Это челенджи, трюки от спасателей, видео от первого лица. Совсем скоро можно будет увидеть видеопамятки, лайфхаки, стихи, рисунки, граффити, песни МЧС и многое другое", – рассказали в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что МЧС активно использует соцсети и мессенджеры для популяризации культуры безопасности среди населения. Таким образом, теперь ведомство представлено на 11 площадках, в том числе во "ВКонтакте", "Одноклассниках", Instagram, Facebook, YouTube и "Яндекс.Дзене".