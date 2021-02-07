Такой день. Крупный пожар в Барнауле и штормовое предупреждение

Спасатели ликвидировали крупный пожар на складе в Барнауле. Его площадь составила около 500 квадратных метров. К счастью, обошлось без жертв.

Первый круглогодичный крытый каток с искусственным льдом построят в Бийске в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни". Площадь катка превысит 2,5 тысячи квадратных метров. Начать строительство планируют уже в апреле текущего года, а завершить – до конца 2022-го.

Мощный ветер и метель бушуют в Алтайском крае, в связи с чем "Алтайавтодор" передал штормовое предупреждение. В первой половине ночи 8 февраля на большей части территории сохранятся сложные погодные условия.

Депутаты молодежного парламента Барнаула совместно с городским комитетом по молодежи провели в торговых центрах акцию "Мы против экстремизма". В рамках мероприятия участники раздавали информационные листовки в торговых центрах "Галактика", "Европа" и "Пионер". Там раздали 1,8 тысячи листовок "Как понять, что материал экстремистский?".

Родители воспитанников барнаульского детсада № 211 попросили Министерство образования Алтайского края и губернатора Виктора Томенко защитить двоих воспитателей от увольнения. Такая мера им грозит после того, как родитель одного из детей пожаловался администрации дошкольного учреждения на отношение сотрудников учреждения к его ребенку.

85,9 тысячи комплектов вакцины от коронавируса "Cпутник V" доставят в Алтайский край до 1 марта. По данным оперштаба, на текущий момент в край поставили уже 22 102 комплекта препарата.

Оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о смерти 14 пациентов с ковидом, зарегистрированных за минувшие сутки. Общее количество летальных исходов в регионе выросло до 2056. За сутки в регионе выявили 177 случаев COVID-19. Общее число заболевших с начала эпидемии в крае достигло 40 261. Выздоровели за это время 36 042 (+140 за сутки).