В немецком доме престарелых произошла вспышка ковида после вакцинации

У 14 постояльцев дома престарелых в Нижней Саксонии выявили "британский" штамм коронавируса после введения вакцины Pfizer, сообщает немецкое издание Focus.

Вторую прививку поставили незадолго до вспышки заболеваемости – 25 января. Постояльцев и сотрудников дома престарелых, а также их родственников поместили на карантин.

Представитель района Оснабрюк Буркхард Рипенхофф уточнил, что у всех 14 заразившихся болезнь протекает в бессимптомной или легкой форме. Рипенхофф связывает это с действием вакцины.

Напомним, в январе в Швейцарии пять человек скончались после вакцинации препаратом Pfizer. В стране зафиксировано 42 отчета о предполагаемых побочных эффектах, которые возникли у людей после получения первой дозы вакцины. 16 из них квалифицируются как серьезные, а пять привели к летальным исходам.