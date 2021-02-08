В немецком доме престарелых произошла вспышка ковида после вакцинации

У 14 постояльцев дома престарелых в Нижней Саксонии выявили "британский" штамм коронавируса после введения вакцины Pfizer, сообщает немецкое издание Focus.
Вторую прививку поставили незадолго до вспышки заболеваемости – 25 января. Постояльцев и сотрудников дома престарелых, а также их родственников поместили на карантин.
Представитель района Оснабрюк Буркхард Рипенхофф уточнил, что у всех 14 заразившихся болезнь протекает в бессимптомной или легкой форме. Рипенхофф связывает это с действием вакцины.
Напомним, в январе в Швейцарии пять человек скончались после вакцинации препаратом Pfizer. В стране зафиксировано 42 отчета о предполагаемых побочных эффектах, которые возникли у людей после получения первой дозы вакцины. 16 из них квалифицируются как серьезные, а пять привели к летальным исходам.
Комментарии
И только наши умело скрывают результаты нашей вакцины. Это как вроде в подвалах трупов много, но никто об этом не говорит, научились вести статистику. Зато иностранную вакцину мы с радостью обсудим.
8.02.2021 08:33
- гость -
И только наши умело скрывают результаты нашей вакцины. Это как вроде в подвалах трупов много, но никто об этом не говорит, научились вести статистику. Зато иностранную вакцину мы с радостью обсудим.
Если было бы, ваши сторонники нашли бы и передали, за бугром бы раздули. А пока, "Суслика видишь, нет, а он есть"
8.02.2021 08:33
- гость -
И только наши умело скрывают результаты нашей вакцины. Это как вроде в подвалах трупов много, но никто об этом не говорит, научились вести статистику. Зато иностранную вакцину мы с радостью обсудим.
Да что ж у вас у за такая маниакальная мания обгадить все свое...., свой дом, свою родню и свою страну!
8.02.2021 08:44
Житель правого берега Оби
Да что ж у вас у за такая маниакальная мания обгадить все свое...., свой дом, свою родню и свою страну!
Живут по принципу, ни дня без вброса, забежал, нагадил, убежал. День прошёл не зря.
Почему у нашей вакцины все хорошо а у иностранной последствия?! Может потому что преподносят информация так? Гадить чужое, хвалить свое? Ну давайте, расскажите мне желчному такому, почему у нас на всех общественных каналах так хорошо все, а копни в ютубе выходит не очень?! Вас устраивает работа министра Попова? Ну ведь его работа устраивает губернатора, значит все эти фейки в подвале в черных мешках это неправда? Натянули себе розовые очки и ищите единомышленников что бы верить что все так хорошо?! Возьмитесь за руки, вас много не переживайте.
- Ну что, давайте вакцинироваться ?
- А можно несколько вопросов ?
- Конечно, задавайте.
1. Вакцина прошла все испытания ?
- нет, ещё не пройден третий этап исследований. Вообще неясно ничего. Но вакцину уже всем продают.
2. Перед прививками нас будут тестировать на наличие болезни уже сейчас ?
- зачем? Всех будут колоть, как стадо баранов. Без тестов на наличие антител. Нам нужно продать вакцину, а не булки мять.
3. Что будет, если вакцина наложится на грипп или кв19?
- скорее всего будут осложнения, но тут не угадаешь. Лучше же осложнения от вакцины, чем от вируса! Что тут непонятного ?
4. Будут ли всех, кто привит, изолировать, чтобы не допустить заражения другими вирусами на момент, когда организм уязвим ?
- нет конечно. Про это даже не упоминается. Дома посидите, поконтактируете с семьёй.
5. После вакцинации я не смогу заболеть ?
- сможете. Это только один из штаммов, а вирус мутирует. Так что, прививаться придется каждый год от прошлогоднего вируса. Все просто - мы садимся в уехавший в прошлом году трамвай.
6. Я буду болеть в лёгкой форме ?
- никакой информации по этому вопросу нет. Болеть будут все в соответствии со своим состоянием и иммунитетом.
7. У меня образуются антитела навсегда ?
- нет, даже у тех, кто переболели, эти антитела не будут держаться долго.
8. Кто и как будет меня лечить, если я заболею от вашей прививки ?
- никто. Это вы сами приняли решение, сами несёте ответственность.
9. Кто будет отвечать, если у людей будут побочные эффекты, особенно, если проявятся не сразу ?
- естественно никто. Производитель себя обезопасил договорами. Медицина протоколами. Страховые компании - тоже договорами. Всем пофиг.
10. А тесты вообще показывают болен я или нет? С чего такая истерика? Уже у яблочного сока и колы нашли этот вирус. Приблизительно, как гадание на ромашке. Два теста в один день одному человеку могут показать разный результат.
11. А почему так дорого стоит эта вакцина, если на другие болячки - дёшево ?
- нам надоело зарабатывать копейки, хотим сразу миллиарды с лохов стричь.
12. Будет ли вакцинация принудительной и обязательной ?
- нет конечно. Мы сначала введем необязательный паспорт вакцин. Затем необязательно сделаем его необходимым для пересечения границ. Затем для учебы, работы, и выхода из дома. Но вы можете этого не делать. Безусловно. Сидите дома, без денег и работы.
Подождите, подождите ................ я все таки не пойму:
- Если маски работают, то зачем мы должны соблюдать дистанцию 1,5-2 метра?
- Если дистанция работает, почему мы должны носить маски?
- Если маски работают, то зачем нужен локдаун?
- Если дистанция, маски и локдаун работают, то зачем вакцинация?
- Если вакцинации будет не достаточно и придётся держаться дистанцию, носить маски и соблюдать локдаун, то зачем нужна вакцинация?
- Если вакцина безопасна, то почему исключена ответственность за ущерб от неё?
- Так все, на ответы нет времени. Так будем колоть или нет?
Цензура внатуре достала!!!!!!!!!!!!! ЧЁ НЕ ТАК ТО КАКОЕ СЛОВО ЗАПРЕЩЕНО!!!!!!!!!!!!!???????????????????????????
8.02.2021 08:58 - удалите, а то не по феншую.
8.02.2021 08:57
- гость -
Зачем впихивать сюда старые интервью?
Запад признал, что вакцина Спутник самая безопасная.
8.02.2021 08:57
- гость -
- Ну что, давайте вакцинироваться ?
- А можно несколько вопросов ?
- Конечно, задавайте.
Можете не вакцинироваться, многие страны и их руководители, разрешительные мед центры, столько вопросов не задают, разрешают применение и хотят прививаться. Канцлер Австрии много вопросов не задаёт, хочет привиться.
8.02.2021 08:57
- гость -
Это даже не интервью. Это из прозы.ру писала писательница. Бгггг.
были бы какие-то серьезные побочки от вакцины - так за бугром раздули бы уже.. а так ее же туда продают/регистрируют, а в России бесплатно - в пятницу поставил себе 1 этап - в субботу температура 37.5, в вс. норм, вроде и все, что можно сказать
8.02.2021 09:12
- гость -
были бы какие-то серьезные побочки от вакцины - так за бугром раздули бы уже.. а так ее же туда продают/регистрируют, а в России бесплатно - в пятницу поставил себе 1 этап - в субботу температура 37.5, в вс. норм, вроде и все, что можно сказать
В вашу бочку с мёдом сейчас любители засунут ложку дёгтя. Не разрушайте их модель мира, у нас всегда и всё плохо, там всегда всё замечательно.
да никак не получается привиться в крае.
только привезли и уже закончилась. ждем очередной привоз.
а некоторые тут набрасывают, чтобы очередь рассасалась. такие вот "гости".
а недоработка местного минздрава - это есть
вспышка - потому что прививальщик был заразный, !
а вакцина работает, потому что проходит легко.
ну это так по науке (для жертв ЕГЭ, или что там на закраине)
8.02.2021 09:25
- гость -
вспышка - потому что прививальщик был заразный, !
а вакцина работает, потому что проходит легко.
ну это так по науке (для жертв ЕГЭ, или что там на закраине)
Вакцина британско-​шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета может быть малоэффективна против южноафриканского штамма коронавируса. Об этом сообщила в субботу вечером газета Financial Times со ссылкой на предварительные результаты готовящегося к публикации исследования.
По информации издания, в ходе клинических испытаний в ЮАР с участием 2 026 человек две дозы препарата не продемонстрировали способности защищать вакцинированных от слабых и среднетяжелых форм заболевания, вызываемого новым генетическим вариантом вируса. Ожидается, что результаты исследования будут официально представлены в понедельник.
8.02.2021 09:23
- гость -
В феврале больше 80 000 комплектов вакцины привезут. Вам хватит.
8.02.2021 09:04
- гость -
8.02.2021 08:58 - удалите, а то не по феншую---------------------------На нашем форуме попрошу не выражаться.
8.02.2021 09:23
- гость
В Барнауле не можете привиться? Не верю.
В феврале больше 80 000 комплектов вакцины привезут. Вам хватит.
Вот я тоже рада, что есть у нас желающие)