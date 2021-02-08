Из алтайских школьников сделают борцов с киберпреступностью

"Лаборатория Касперского" с 8 по 22 февраля проведет для алтайских школьников "Уроки Цифры". С помощью онлайн-тренажеров они узнают, какую информацию о себе лучше не размещать в Сети, как противостоять мошенникам и защитить свои персональные данные.

"Знания в области цифровой безопасности являются отправной точкой повышения пользовательских компетенций. Потребности пользователей разных возрастов отличаются, но без понимания основ кибербезопасности невозможны ни безопасный "серфинг" в интернете, ни разработка новых онлайн-продуктов. Задача государства – в рамках цифрового образования сформировать базовые знания о безопасности, чтобы пользователи интернета не поддавались на уловки кибермошенников и были уверены в надежной защите своих персональных данных", – рассказал замглавы Мнцифры РФ Евгений Кисляков.

В занятиях примут участие ученики с первого по одиннадцатый класс, пишет официальный сайт Алтайского края.