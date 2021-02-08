Фото силовика под портретом Путина продали за два миллиона рублей

Фотографию силовика, который сидит под портретом Путина, сделал известный российский фотограф Дмитрий Марков. Он был задержан во время протестных акций в Москве. Оригинал снимка Марков выставил на аукцион, и покупатель отдал за единственный авторский распечаток два миллиона рублей.

"Фото досталось покупательнице по имени Екатерина за два миллиона рублей. По информации агентства, вырученные деньги фотограф собирается направить на поддержку сообществ "Апология протеста" и "ОВД-Инфо", – пишет "Фонтанка".

Напомним, что несогласованные митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли в России 23 и 31 января. В ряде городов участники акций устраивали столкновения с силовиками. Согласно информации портала "ОВД-Инфо", только на последней акции полицейские задержали более 5,4 тысячи протестующих. Также митинги прошли в Москве и Санкт-Петербурге 2 февраля – в день суда над Навальным.