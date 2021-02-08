Фото силовика под портретом Путина продали за два миллиона рублей

Фотографию силовика, который сидит под портретом Путина, сделал известный российский фотограф Дмитрий Марков. Он был задержан во время протестных акций в Москве. Оригинал снимка Марков выставил на аукцион, и покупатель отдал за единственный авторский распечаток два миллиона рублей.
"Фото досталось покупательнице по имени Екатерина за два миллиона рублей. По информации агентства, вырученные деньги фотограф собирается направить на поддержку сообществ "Апология протеста" и "ОВД-Инфо", – пишет "Фонтанка".
Напомним, что несогласованные митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли в России 23 и 31 января. В ряде городов участники акций устраивали столкновения с силовиками. Согласно информации портала "ОВД-Инфо", только на последней акции полицейские задержали более 5,4 тысячи протестующих. Также митинги прошли в Москве и Санкт-Петербурге 2 февраля – в день суда над Навальным.
Комментарии
круто
Да уж - создал тот кто на стене не 25 миллионов рабочих мест, а полицейское государство, для пожизненного своего правления...
Да вы еще полицейского государства не видели. За ваши посты в польше или сша, я уже не говорю про украину, вас бы избили до полусмерти и посадили.
Да уж, живем плохо. А фотки за 2 млн покупаем. Что ж больным детям то не отдали. Протестуют те кто с жиру бесятся.
8.02.2021 09:39---------------- Личный опыт, страдалец?
8.02.2021 09:39
- гость -
В США поступили проще собрали всех в Лос-Анжелесе на концерт и расстреляли. Причем всех свидетелей, кто что-то видел, потом тоже убили. В живых не осталось никого из них.
8.02.2021 09:39
- гость -
Тупой и еще тупее, лжешь парниша - больше всех полицаев на душу население ГДЕ?!
«Собрались злодеи, ограбившие народ, набрали солдат, судей, чтобы оберегать их оргию и пируют.» (Л. Н. Толстой)
Вот так отмывают иностранное финансирование.Нужно проверить налоговую декларацию "покупательницы".
путинские вруны врут уже не озираясь, про США, про расстрелы, самим то смешно?
8.02.2021 09:39
- гость -
Вы сами придумали про США, Польшу и Украину? Вы там были или Вам "одна бабушка нашептала"? Меньше смотрите путинскую пропаганду по телевизору!
Да что ж у нас оппозиция вся мерзкая такая? Не дают даже шансов хоть кого-то поддержать ((((((
8.02.2021 09:46
- гость -
больше всех полицаев на душу население ГДЕ?!
В США. Полиция и самая многочисленная в мире нацгвардия, которая в основном и участвует в разгоне беспорядков.
8.02.2021 09:39
- гость -
Так у нас недавно и было: женщину в живот пнули, а глухонемого осудили за то что кричал лозунги на митинге! И Вы что то за США имеете говорить?
8.02.2021 09:54
- гость -
Видео из Каталонии посмотрите. Как там женщин-протестуваток по лестнице за волосы таскают.
8.02.2021 09:54
- гость -
А у вас это где?
В вашем придуманном мире?
Лживое поколение вырастили.
Рабочих мест в стране больше 25 миллионов. Работать не кому. Все хотят в офисы.
Опять началось минирование школ в России. Удивительное дело, почему при трампе этого не было, а до трампа было. Вывод один напрашиаается, причастность определенных спецслужб.
8.02.2021 09:54
- гость -
Сам то давно украину посетил, а в сша сколько лет прожил?
Не поверю, что 2 млн за такое беспонтовое фото. Мир, конечно, полон идиотов, но не настолько.
А так-то наркоман из семьи алкоголиков, поднявшийся на чернухе - за бугром любят такую тему про Россию. Хотя ее везде можно найти, у них тоже.
8.02.2021 10:12
Гость
Не поверю, что 2 млн за такое беспонтовое фото.
Если деньги не свои, а из-за рубежа. Почему бы нет?
На Украине родственники и куча знакомых живет, пресс на русскоговорящих и инакомыслящих жудкий. Исчезнуть в тюрьме можно легко. Во Франции знакомых нет, но видео полицейских, стреляющих митингующим желтым жилетам прям в лицо, полно
8.02.2021 10:00
- гость -
Вы абсолютно правы! Такого президента вырастили, который врет в глаза народу!
8.02.2021 09:52
- гость -
Да ты лжец!
Из Википедии: "по количеству полицейских на душу населения Россия занимает первое лидирующее место в мире. На 100 тыс жителей приходится - 543 сотрудников МВД. На втором месте в этом "рейтинге полицейских государств" с большим отставанием от России идет Турция - 484 полицейских, в США 246"!!!
Автор направит деньги на помощь правозащитникам
Автор фактически рассказал, как он отмыл деньги из-за бугра. Не понятно только почему оппозиция стесняется поддержки от западных правозащитных фондов?
8.02.2021 10:00
- гость -
Извините, я не учел Ваш низкий уровень интеллекта.., это в России произошло!