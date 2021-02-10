Кто не успел, тот не опоздал. Стартовали продажи квартир в новом доме ЖК "Матрешки"

Застройщик ООО СЗ "ВИРА-Строй-Барнаул" объявил старт продаж восьмого, последнего дома в жилом комплексе "Матрешки". Как и все предыдущие дома, он будет комфортным для жизни и тех, кто только обзаводится собственным жильем, и тех, кто планирует расширение.

Дом расположен по адресу проезд Северный Власихинский, 98 – в границах улицы Сергея Ускова и проезда Северного Власихинского. В шаговой доступности три школы, несколько детских садов и центров развития, детские игровые площадки и десятки магазинов и аптек, а также остановка общественного транспорта.

Выбор квартир огромный: студии, однокомнатные, "евродвушки", двухкомнатные, "евротрешки". Всего 492 квартиры на 14 этажах (дом переменной этажности от 12 до 14), от 25 до 84 квадратных метров.

С первой по четвертую блок-секции строят из монолитного железобетонного каркаса с заполнением силикатным кирпичом и камнем, керамическим кирпичом. Пятая секция – из сборно-монолитного железобетонного каркаса (по системе КУБ-2,5 сп) с заполнением силикатным кирпичом и камнем, керамическим кирпичом, блоками из ячеистого бетона.

Все квартиры с отделкой под ключ: матовые натяжные потолки, флизелиновые обои, линолеум с расцветкой "под ламинат", входные и межкомнатные двери, кафель от потолка до пола (ванная, санузел), счетчики на воду и отопление, сантехника (ванна, раковина, унитаз, смесители), розетки, выключатели, домофон, остекление лоджий и балконов.

Как говорится, поставь мебель и живи!

Во всех квартирах застекленные балконы или лоджии. Дом оборудуют пожарной сигнализацией и домофонами. А во дворе обустроят парковки для авто, детскую и спортивные площадки, тротуарные дорожки.

Новый дом будет введен в эксплуатацию не позднее второго квартала 2022 года. Так что ждать придется совсем не долго. Да и ремонт, как минимум на первое время, не потребуется – квартиры уже с готовой отделкой, под ключ. Цена квадратного метра начинается от 49 тысяч рублей. Застройщик аккредитован во всех ведущих банках.

Напомним, ЖК "Матрешки" расположен в периметре улиц Балтийская, Сиреневая, Ускова и Северного Власихинского проезда. Здесь тихо, спокойно, но при этом есть вся необходимая развитая инфраструктура. Комфортный жилой комплекс с ярким характером.

За более подробной информацией о покупке квартир обращайтесь в офис "VS-Недвижимость" или звоните по телефону +7(3852) 22-39-19.

Застройщик ООО СЗ "ВИРА-Строй-Барнаул". Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф.

ЖК "Матрешки"

"VS-Недвижимость" – единственный официальный представитель ООО СЗ "ВИРА-Строй-Барнаул".

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