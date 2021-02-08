Жительница алтайского села поссорилась с соседями и решила спалить их жилье

В Солтонском районе женщина попыталась сжечь имущество соседей. Об этом пишет "Алтайская правда".
Трое жителей села Солтон обратились к правоохранителям и рассказали о том, что кто-то поджег их надворные постройки. От огня пострадали баня, гараж и сарай.
Полицейские быстро задержали 39-летнюю подозреваемую. Женщина во всем созналась и рассказала, что решила совершить поджог после того, как поссорилась с соседями.
В отношении задержанной возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".
Ранее в СК сообщили о том, что житель Бийска пытался сжечь дом, в котором находились двое детей. Довести умысел до конца преступнику не удалось, потому что детей из горящего дома спас прохожий.
Комментарии
ого
Фразеология конечно та ещё. Даже для бюджетного провинциального псевдо сми, ухо режит.
Соседи наверно держиморды... Довели человека...