Жительница алтайского села поссорилась с соседями и решила спалить их жилье

В Солтонском районе женщина попыталась сжечь имущество соседей. Об этом пишет "Алтайская правда".

Трое жителей села Солтон обратились к правоохранителям и рассказали о том, что кто-то поджег их надворные постройки. От огня пострадали баня, гараж и сарай.

Полицейские быстро задержали 39-летнюю подозреваемую. Женщина во всем созналась и рассказала, что решила совершить поджог после того, как поссорилась с соседями.

В отношении задержанной возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".

Ранее в СК сообщили о том, что житель Бийска пытался сжечь дом, в котором находились двое детей. Довести умысел до конца преступнику не удалось, потому что детей из горящего дома спас прохожий.