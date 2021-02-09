История в фото. Танцовщицы кабаре начала XX века

Фото: www.vintag.es

9 февраля 1893 года в знаменитом парижском кабаре "Мулен Руж" танцовщица под псевдонимом Мона полностью обнажилась на сцене. Это был первый в истории номер стриптиза. Девушку арестовали и оштрафовали за непристойное поведение на 100 франков, но ее выступление навечно отпечаталось в календаре. 9 февраля с тех пор отмечают День рождения стриптиза.

Своеобразным прототипом номера с раздеванием можно считать канкан, появившийся во Франции в середине XIX века. Его исполняли в ресторанах, кабаре и прочих увеселительных заведениях. Долгое время он считался вульгарным и непристойным танцем, а девушек, которые его исполняли, была сомнительная репутация.

Какими были танцовщицы кабаре конца XIX – начала XX века, смотрите в нашей фотоподборке.