Участвует каждый. Автосервис "МоторГрупп" разыгрывает 10 тысяч на ремонт машины

Автоцентр "МоторГрупп" объявляет розыгрыш. Главный приз – 10 тысяч рублей на услуги автосервиса.

Принять участие могут клиенты, заказавшие любую услугу автосервиса с 8 по 19 февраля 2021 года, сумма значения не имеет.

Итоги розыгрыша подведут 20 февраля 2021 года. Победителя выберут с помощью генератора случайных чисел в прямом эфире в Instagram.

Информацию об организаторе розыгрыша, правилах проведения, количестве призов или выигрышей по результатам, сроках, месте и порядке их получения также можно уточнить на странице автосервиса в Instagram.

Автосервис "МоторГрупп"

Тел. единой справочной: +7 (3852) 505‒105

Тел. автосервиса: +7 (3852) 505‒104

Адреса: проспект Калинина, 24х

проспект Калинина, 10

проспект Калинина, 24т

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