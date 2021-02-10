Участвует каждый. Автосервис "МоторГрупп" разыгрывает 10 тысяч на ремонт машины

Автоцентр "МоторГрупп" объявляет розыгрыш. Главный приз – 10 тысяч рублей на услуги автосервиса.
Принять участие могут клиенты, заказавшие любую услугу автосервиса с 8 по 19 февраля 2021 года, сумма значения не имеет.
Итоги розыгрыша подведут 20 февраля 2021 года. Победителя выберут с помощью генератора случайных чисел в прямом эфире в Instagram.
Информацию об организаторе розыгрыша, правилах проведения, количестве призов или выигрышей по результатам, сроках, месте и порядке их получения также можно уточнить на странице автосервиса в Instagram.
Автосервис "МоторГрупп"
Тел. единой справочной: +7 (3852) 505‒105
Тел. автосервиса: +7 (3852) 505‒104
Адреса: проспект Калинина, 24х
проспект Калинина, 10
проспект Калинина, 24т
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