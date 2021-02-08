Алтайского электромонтера наградили за спасение ребенка из огня

За смелые действия и спасение человека алтайского электромонтера Андрея Юдина наградили государственной наградой "За отвагу при пожаре". Губернатор Виктор Томенко направил мужчине телеграмму.

30 мая 2020 года сотрудник Барнаульской сетевой компании возвращался домой и увидел, как горит крыша одного из домов. Мужчина сообщил о пожаре диспетчеру и бросился к горящему строению, пишет официальный сайт Алтайского края.

"В оконном проеме он увидел ребенка. С большим трудом выдавив стекло, Андрей Юдин помог мальчику выбраться из объятого пламенем дома и отвел на безопасное расстояние", – говорится в сообщении.

Ранее в региональном МВД рассказали о том, что житель Барнаула Виктор Стрекаловский обратился к полицейским и рассказал о подозрительном молодом человеке. Мужчина предположил, что тот занимается сбытом наркотиков. Правоохранители подтвердили предположение горожанина. Стрекаловского наградили почетной грамотой МВД.