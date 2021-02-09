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Стань "прорывом года": центр "Мой бизнес" выберет лучшего экспортера Алтая

, ИА "Амител"
Победители и призеры конкурса получат дипломы и ценные призы

Центр "Мой бизнес" приглашает экспортные предприятия Алтая поучаствовать в конкурсе на звание лучшего экспортера 2020 года. Участники будут соревноваться в трех номинациях: "Экспортер года в сфере промышленности", "Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса", а также "Прорыв года".

Победителей выберет комиссия, в которую войдут представители органов исполнительной власти края, а также различных предпринимательских объединений и организаций. Лучшие компании получат дипломы и ценные призы.

Для участия в конкурсе нужно подать заявку, а также предоставить отчет и краткую аналитическую справку. Приложения доступны на сайте Алтайской ТПП.

Юридические лица дополнительно должны предоставить:

  • копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
  • копию учредительных документов юридического лица (первую и последнюю страницы устава);
  • копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, сформированную выдавшим ее налоговым органом в 2020 году и содержащую код ОКВЭД по основному виду деятельности.

От индивидуальных предпринимателей требуется:

  • свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
  • копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная в 2020 году.

Заявку и конкурсную документацию необходимо направить до 26 февраля 2021 года в электронном виде в формате PDF в Алтайскую торгово-промышленную палату на адрес электронной почты mail@alttpp.ru или в Центр поддержки экспорта по адресу: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19, с пометкой "На конкурс "Лучший экспортер года Алтайского края", или на электронную почту sitnikova.ea@altaicpp.ru.

По вопросам участия в мероприятии обращайтесь в Алтайскую ТПП: тел. +7 (3852) 65-37-54, 65-37-53, контактные лица: Иващенко Татьяна (тел. + 7 (962) 793-63-29), Пушакова Ксения (тел. +7 (913) 229-16-70).

Алтайский фонд МСП
Адрес: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
Тел.: 8 800 222 8322
Сайт 

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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