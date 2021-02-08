Менее 16 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировали в России впервые с октября

Менее 16 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом зарегистрировали в России впервые с 22 октября. По данным федерального оперштаба по мониторингу ситуации с COVID-19, за сутки в стране выявили 15 916 заболевших COVID-19. Число заражений достигло 3 983 197.

Первое место по суточному приросту занимает Москва (+1728), второе – Санкт-Петербург (+1551), третье – Московская область (+912). Алтайский край с 176 новыми случаями расположился на 27-й строчке рейтинга.

Выздоровел 15 881 пациент, всего из больниц выписали 3 472 091 человека. Скончались 407 жителей страны, количество летальных исходов достигло 77 068.