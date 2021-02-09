В России разработают два лекарства для борьбы с ВИЧ

Два лекарства для лечения ВИЧ разрабатываются в РФ. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в медицинских кругах.

В отечественной разработке будут применяться модифицированные клетки зараженного ВИЧ пациента. Один из препаратов использует принцип воздействия на особый рецептор, к которому прикрепляется вирус.

"Убирая данный рецептор, чтобы вирусу было не к чему больше прикрепляться, и инъекционно эти клетки снова вводятся в организм человека, то есть риск здесь намного меньше", – приводи агентство слова специалиста. Именно это свойство лекарства сможет защитить организм от заражения ВИЧ. По словам источника, на мышах "результаты хорошие, разработка лечит".

В другом российском институте также разрабатывается препарат от ВИЧ. Однако там ученые используют иной метод лечения. В организм вводится фермент, он "идет" по ДНК клеток, обнаруживает там вирус, и блокирует его, "вырезает" этот кусок из клетки. "

Это также на стадии доклиники, на мышах работает", – рассказал специалист института. Он также добавил, что за пять лет эту разработку при надлежащем финансировании можно будет вывести в практику.

Напомним, 1 февраля вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что более 1,1 млн россиян заражены ВИЧ-инфекцией. По ее словам, основной причиной смерти у людей с вирусом иммунодефицита остается туберкулез.