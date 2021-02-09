Барнаульцы недовольны тем, как чистят дорогу на кольце Малахова - Антона Петрова

Житель Барнаула в сообществе "Barnaul22" рассказал о том, что дорожники странно чистят проезжую часть на кольце Малахова — Антона Петрова. Одна полоса движения всегда остается заснеженной.

"Так чистят круговой перекресток улиц Антона Петрова и Малахова каждую зиму. Каждую зиму правая полоса в этом месте под снегом. Видимо, аномальное место у дорожных служб, отвергает технику", — написал горожанин.

В комментариях под постом пользователи поддержали автора поста, а некоторые водители отметили, что подобные ситуации возникают не только на этом участке дороги, но и в других местах с кольцевым движением.

Ранее жители Барнаула рассказали о проблемах с очисткой снега во дворах и на парковках. Люди не могут проехать к своим домам.