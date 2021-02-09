Метели, морозы и порывистый ветер. О погоде в Алтайском крае 9 февраля

Синоптики объявили штормовое предупреждение на территории Алтайского края. В регионе ожидаются метели, заморозки, гололед и сильный ветер.

В крае температура воздуха составит -8...-13 градусов, местами по западу до -23 градусов, с похолоданием в течение дня. В отдельных районах небольшой, местами по востоку умеренный снег, метели, гололедные явления. На дорогах сильная гололедица.

Ветер юго-западный, 12-17 м/с, местами порывы до 22 м/с.

В Барнауле термометры покажут -10...-12 градусов с похолоданием в течение дня до -15...-17 градусов. Небольшой снег, метель. На дорогах сильная гололедица.

Ветер юго-западный, 12-17 м/c.