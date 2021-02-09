Google Chrome перестанет работать на некоторых компьютерах

Браузер Google Chrome перестанет работать на компьютерах и ноутбуках старше 2005 года выпуска. Об этом сообщила команда разработчиков.

Обновление Chrome 89 принесет отказ от поддержки процессоров архитектуры x86, которые не обладают поддержкой команд Supplemental Streaming SIMD Extensions 3 (SSE3). В основном, это коснется платформ до 2005 года выпуска. Если ПК на чипе Celeron M можно будет обновить до Windows 10, то Chrome на нем работать все-равно не будет.

Пользователи Chrome 87 получат уведомления в ближайшие недели. Изменения коснутся только ПК-версий, поскольку iOS, Android и Mac уже требуют процессоров с поддержкой SSE3, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно о том, что сервисы Google смогут вернуться на смартфоны Honor после длительных санкций.