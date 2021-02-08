После трагедии в Заринске власти займутся безопасностью на предприятиях

Виктор Томенко заявил, что после трагедии в Заринске органам власти Алтайского края будут даны особые поручения по обеспечению безопасности на предприятиях. По поручению губернатора в город выехал зампред регионального правительства Александр Лукьянов.

"Групповой смертельный случай на производстве, к сожалению, у нас в крае не единичный, но с точки зрения масштабов он вызвал серьезный резонанс. Поэтому я думаю, что в целом по краю по всем отраслям надо еще раз сделать напоминание об особо внимательном отношении к организации такого вида работ", – отметил Виктор Томенко.

Напомним, что во время организованных работ по уборке снега погибли четыре сотрудника СПК им. Фрунзе, еще один с травмами госпитализирован. Предприятие возьмет на себя расходы по организации похорон, семьям погибших будут выплачены компенсации в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

В региональном правительстве рассказали, что самому младшему из погибших было 23 года, старшему – 59 лет. У одного из погибших остались двое несовершеннолетних детей.