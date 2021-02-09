Многокилометровые пробки растянулись в Барнауле

Огромные пробки растянулись в Барнауле 9 февраля. Соответствующие сведения размещены на сервисе "Яндекс. Пробки", оценивающем критичность дорожной ситуации, по данным на 08:45, на 8 баллов из 10 возможных (многокилометровые пробки).

Согласно статистике, по вторникам на это же время сервис оценивает движение по дорогам в среднем на 7 баллов (серьезные пробки).

В числе наиболее загруженных – проспекты Ленина, Красноармейский и Строителей, а также улицы Попова, Власихинская, Молодежная, Советской Армии, Кутузова и Партизанская, Змеиногорский и Павловский тракты.

Осложнили движение несколько ДТП и неработающие светофоры. Особенно сильные неприятности водителям доставила авария на проспекте Строителей неподалеку от Павловского тракта.