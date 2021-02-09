Многокилометровые пробки растянулись в Барнауле

Огромные пробки растянулись в Барнауле 9 февраля. Соответствующие сведения размещены на сервисе "Яндекс. Пробки", оценивающем критичность дорожной ситуации, по данным на 08:45, на 8 баллов из 10 возможных (многокилометровые пробки).
Согласно статистике, по вторникам на это же время сервис оценивает движение по дорогам в среднем на 7 баллов (серьезные пробки).
В числе наиболее загруженных – проспекты Ленина, Красноармейский и Строителей, а также улицы Попова, Власихинская, Молодежная, Советской Армии, Кутузова и Партизанская, Змеиногорский и Павловский тракты.
Осложнили движение несколько ДТП и неработающие светофоры. Особенно сильные неприятности водителям доставила авария на проспекте Строителей неподалеку от Павловского тракта.
Комментарии
Это всё из-за того что 100500 единиц техники дороги песочком посыпают и мешают проезду?
ага, ездют и ездют, сыпют и сыпют, машины в песке по ухи
А куда все поехали-то?
9.02.2021 08:49
- гость -
Вам на ОТ виднее.
куда-куда, туда куда и всегда
В Барнауле только развитие трамвайных линий спасет
9.02.2021 09:25
- гость -
А куда все поехали-то?
Имитировать бурную деятельность в надежде выплатить кредиты.
>ага, ездют и ездют, сыпют и сыпют, машины в песке по ухи
Так оно и есть, меня еле из песка откопали
Продам песок. самовывоз...