Потому что любим. ТРЦ "Арена" приглашает отпраздновать День всех влюбленных

Торгово-развлекательный центр "Арена" приглашает всех, кто любит веселье и подарки, провести 14 февраля вместе. В течение всего дня посетителей ТРЦ ждут тематическая и интерактивная фотозоны, сюрпризы, розыгрыши призов и праздничная атмосфера.
Главным событием станет поиск подарков "Квест для влюбленных"*. Организаторы подготовят 14 локаций, где с 12:00 до 19:00 каждые полчаса пары смогут получать призы. Все, что нужно сделать, – прийти в ТРЦ "Арена" 14 февраля, искать подсказки через "Инстаграм" ТРЦ и первыми добраться до места вручения. Главный приз – сертификат номиналом 15 тысяч рублей на романтический вечер в загородном комплексе "Заречье".
Все, кто в этот день посетит ТРЦ, могут стать "лицами" праздника. Для этого нужно сделать фото и разместить его на "Фотомозаике" – большой интерактивной фотозоне.
Кроме сюрпризов, каждый сможет купить подарок для своей половинки – все отделы торгового центра работают и готовы предложить необычные и интересные идеи.
Праздник продлится с 10:00 до 21:00.
*Участие в квесте 18+. Подробная информация о мероприятии в инстаграм-аккаунте ТРЦ "Арена".
Вход свободный.
ТРЦ "Арена"
Адрес: Павловский тракт, 188
Instagram
Комментарии
Давно в Арене не была ) поедим с мужем 14 , может что-то выиграем) пока подарки друг другу покупаем )
Для разнообразия , почему бы и нет ))
Пока до Арены доедешь все пробки соберёшь
кто бы мне выиграл вечер в Заречье...