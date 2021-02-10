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Потому что любим. ТРЦ "Арена" приглашает отпраздновать День всех влюбленных

, ИА "Амител"
Главным событием станет квест, в котором можно выиграть 15 тысяч рублей на романтическое свидание в "Заречье"

Торгово-развлекательный центр "Арена" приглашает всех, кто любит веселье и подарки, провести 14 февраля вместе. В течение всего дня посетителей ТРЦ ждут тематическая и интерактивная фотозоны, сюрпризы, розыгрыши призов и праздничная атмосфера. 

Главным событием станет поиск подарков "Квест для влюбленных"*. Организаторы подготовят 14 локаций, где с 12:00 до 19:00 каждые полчаса пары смогут получать призы. Все, что нужно сделать, – прийти в ТРЦ "Арена" 14 февраля, искать подсказки через "Инстаграм" ТРЦ  и первыми добраться до места вручения. Главный приз – сертификат номиналом 15 тысяч рублей на романтический вечер в загородном комплексе "Заречье". 

Все, кто в этот день посетит ТРЦ, могут стать "лицами" праздника. Для этого нужно сделать фото и разместить его на "Фотомозаике" – большой интерактивной фотозоне.

Кроме сюрпризов, каждый сможет купить подарок для своей половинки – все отделы торгового центра работают и готовы предложить необычные и интересные идеи. 

Праздник продлится с 10:00 до 21:00. 

*Участие в квесте 18+. Подробная информация о мероприятии в инстаграм-аккаунте ТРЦ "Арена". 

Вход свободный.

ТРЦ "Арена"
Адрес: ​Павловский тракт, 188
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

10.02.2021 11:11
- гость -

Давно в Арене не была ) поедим с мужем 14 , может что-то выиграем) пока подарки друг другу покупаем )

10.02.2021 11:11
- гость -

Для разнообразия , почему бы и нет ))

10.02.2021 11:20
Олег

Пока до Арены доедешь все пробки соберёшь

10.02.2021 11:28
- гость -

кто бы мне выиграл вечер в Заречье...

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