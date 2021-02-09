Барнаульцу грозит колония за продажу краснокнижного сибирского осетра

25-летнему барнаульцу грозит четыре года колонии и штраф за продажу сибирского осетра, который внесен в Красную книгу. Редкую рыбу выловили из естественной среды обитания в реке Обь.
Как сообщает пресс-служба УТ МВД России по СФО, в январе 2020 года местный житель продал в одной из торговых точек розничного рынка сибирского осетра. Позднее, при обыске магазина, в морозильнике нашли еще две рыбины. Как отмечают в пресс-службе, сибирский осетр относится к особо охраняемым видам и занесен в Красную книгу, а его вылов и продажа на территории России запрещены.
Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот особо ценных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу РФ.
Комментарии
В районе ул. Лениногорской, где спуск к реке, регулярно ловят кучи стерлядки, присем молодой совсем, и продают потом жильцам поблизости за копейки. Жесть
Что за дурдом? Чиновники воруют миллиардами и получают только штрафы, а тут пытался продать ворованную рыбу, а речь идёт о колонии.
Еа Крытом рынке, ничего не боясь и не стесняясь продаётся кастрюк хоть в сыром, хоть в копчёном виде. И всем поровну.
А Вы Митенька стукачок засланный..
А вы думайте только Митенька ржевский об этом знает, а полицаи совсем ослепли и ничего не замечают? Что коррупция тут совсем не при чём?