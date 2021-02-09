Барнаульцу грозит колония за продажу краснокнижного сибирского осетра

25-летнему барнаульцу грозит четыре года колонии и штраф за продажу сибирского осетра, который внесен в Красную книгу. Редкую рыбу выловили из естественной среды обитания в реке Обь.

Как сообщает пресс-служба УТ МВД России по СФО, в январе 2020 года местный житель продал в одной из торговых точек розничного рынка сибирского осетра. Позднее, при обыске магазина, в морозильнике нашли еще две рыбины. Как отмечают в пресс-службе, сибирский осетр относится к особо охраняемым видам и занесен в Красную книгу, а его вылов и продажа на территории России запрещены.

Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот особо ценных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу РФ.