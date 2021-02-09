Без срока давности. Выставку впервые рассекреченных военных документов открыли в Барнауле

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Всероссийская выставка "Без срока давности", посвященная Великой отечественной войне, открылась в Барнауле 8 февраля. В экспозицию вошли документы, фотографии и архивы, свидетельствующие о бесчеловечных преступлениях нацистов на территории СССР в годы оккупации. Письма матерей сыновьям на фронт, с болью рассказывающих о зверствах немцев и погибших родных. Показания и протоколы, описывающие замученных пленных и мирных жителей. Документальные свидетельства того, как фашисты расстреливали детей прямо на лету, швыряя их в яму "смерти". Как выкалывали глаза и издевались над больными и немощными. Каждый стенд посвящен отдельному региону нашей страны, который удалось захватить фашистам. Документы и письма дополняют фотографии разрушенных домов и покалеченных людей. Все это – свидетельства страшных и жестоких преступлений, о которых нельзя забывать.

Инициатор выставки – Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России". Проект начали реализовывать в 2019 году. За это время была проведена огромная работа: почти 400 специалистов-историков и архивистов обработали более семи тысяч документов. Экспонируемые архивы впервые рассекретили в 2020 году. Итогом всей работы стал выпуск 23-томного издания о преступлениях нацистов и их пособников.

В Алтайском крае выставку "Без срока давности" можно будет посетить до 1 июня 2021 года. В здании краеведческого музея (ул. Ползунова, 39) она будет открыта до 19 февраля. С 1 по 14 мая, в преддверии празднования 76-й годовщины Великой Победы, выставка будет работать на 3-м этаже ТЦ "Пионер". С 16 мая экспозицию направят в музеи Алтайского края.

Напомним, в прошлом году к 75-летию Победы в Барнауле открылась историческая квест-комната с дополненной реальностью, в которой каждый желающий мог водрузить знамя Победы на Рейхстаг и окунуться в атмосферу 1945 года. Всего в России было создано 14 таких площадок. Их специально изготовили для регионов, где родились знаменосцы.