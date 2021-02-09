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Мальчик-инвалид из Барнаула попросил Криштиану Роналду подарить свою футболку

, ИА "Амител"
Звезда "Ювентуса" пока никак не отреагировал на сообщение
Фото: pbs.twimg.com

Фото: pbs.twimg.com

Мальчик с ограниченным возможностями по здоровью Максим Трофимов обратился к игроку сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду с просьбой подарить футболку с автографом. Данное обращение на своей странице в Instagram опубликовала автор проекта "Ребята с нашего двора" Анна Серова.

Видео записано на английском языке. В посте отмечена официальная страница футболиста.

"Приветствуем вас из российского города Барнаула. Мы организовали проект "Особенный детский фан-клуб", в рамках которого будем исполнять мечты ребят с ограниченными возможностями здоровья. Хотим познакомить вас с замечательным маленьким человеком. Это Максим, ему 12 лет, и он особенный ребенок. Так вышло, что именно вы, Cristiano, являетесь его главным кумиром, и заветная мечта Максима – получить в подарок вашу футболку с автографом", – говорится в видеообращении к футболисту.

Пока игрок "Ювентуса" не отреагировал на пост Анны Серовой. Однако известно, что Криштиану Роналду регулярно выполняет просьбы детей по всему миру. Так, недавно пятикратный победитель Лиги чемпионов оплатил лечение семилетнему мальчику, больному раком.

 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

9.02.2021 13:42
- гость -

А мог как наши морячки взять автограф у Саши Грей....

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