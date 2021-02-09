Мальчик-инвалид из Барнаула попросил Криштиану Роналду подарить свою футболку

Мальчик с ограниченным возможностями по здоровью Максим Трофимов обратился к игроку сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду с просьбой подарить футболку с автографом. Данное обращение на своей странице в Instagram опубликовала автор проекта "Ребята с нашего двора" Анна Серова.

Видео записано на английском языке. В посте отмечена официальная страница футболиста.

"Приветствуем вас из российского города Барнаула. Мы организовали проект "Особенный детский фан-клуб", в рамках которого будем исполнять мечты ребят с ограниченными возможностями здоровья. Хотим познакомить вас с замечательным маленьким человеком. Это Максим, ему 12 лет, и он особенный ребенок. Так вышло, что именно вы, Cristiano, являетесь его главным кумиром, и заветная мечта Максима – получить в подарок вашу футболку с автографом", – говорится в видеообращении к футболисту.

Пока игрок "Ювентуса" не отреагировал на пост Анны Серовой. Однако известно, что Криштиану Роналду регулярно выполняет просьбы детей по всему миру. Так, недавно пятикратный победитель Лиги чемпионов оплатил лечение семилетнему мальчику, больному раком.