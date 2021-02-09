Алтайские власти направят 300 млн рублей на поддержку местных инициатив

300 млн рублей выделили из бюджета Алтайского края на реализацию программы местных инициатив, сообщают "Вести Алтай".

От населения поступило 478 заявок на участие в проекте. Чаще всего предлагают построить детские площадки, отремонтировать дороги и возвести спортивные объекты.

Победителей выберет межведомственная комиссия, состоящая из представителей власти, депутатов и экспертов.

85% средств на реализацию инициативы направляют региональные власти, 10% – местные, 5% – сами инициаторы.

Напомним, в 2021 году в Алтайском крае продолжается строительство восьми школ. Также начнут возводить еще два учебных заведения: в селах Повалиха и Покровка. На строительство объектов в 2021 году направят более миллиарда рублей.