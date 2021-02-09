Алексей Серебряков рассказал о тяжелых съемках фильма на Алтае

Исполнители главных ролей фильма "Бешенство", который снимают на Алтае, поделились с порталом Metro впечатлениями от работы. Сильнее всего Алексея Серебрякова и Всеволода Володина поразили сибирские морозы, которые сильно мешали работе.

"Холод жуткий, после 12 часов на улице на этом морозе организм отказывается не то что играть, а функционировать в целом. Холод пронизывает насквозь. Все дается тяжело, но, слава богу, что группа попалась очень внимательная и высокопрофессиональная. Ребята максимально стараются нас согреть. Очень слаженно работают", – поделился Серебряков.

Его коллеге Всеволоду Володину тоже будет что вспомнить о приключениях на Алтае.

"Первый съемочный день случился на кладбище Горно-Алтайска в -32 градуса. И в первом же дубле я хватаюсь за окоченевший железный крест горячими, влажными руками. Отдирая ладони, поймал себя на мысли, что съемки пройдут в разы интереснее моих ожиданий", – рассказал Володин.

Напомним, триллер "Бешенство" снимает режиссер Дмитрий Дьяченко, известный по таким работам, как "Последний богатырь" и "О чем говорят мужчины".

По сценарию фильма отец (Алексей Серебряков) привозит страдающего от наркомании сына (Всеволод Володин) в охотничий домик в тайге, где он намерен передержать его во время ломки. Внезапно дикие животные начинают массово заболевать бешенством, и мужчинам приходится выживать в полной изоляции от общества.