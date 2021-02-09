Алексей Серебряков рассказал о тяжелых съемках фильма на Алтае

Исполнители главных ролей фильма "Бешенство", который снимают на Алтае, поделились с порталом Metro впечатлениями от работы. Сильнее всего Алексея Серебрякова и Всеволода Володина поразили сибирские морозы, которые сильно мешали работе.
"Холод жуткий, после 12 часов на улице на этом морозе организм отказывается не то что играть, а функционировать в целом. Холод пронизывает насквозь. Все дается тяжело, но, слава богу, что группа попалась очень внимательная и высокопрофессиональная. Ребята максимально стараются нас согреть. Очень слаженно работают", – поделился Серебряков.
Его коллеге Всеволоду Володину тоже будет что вспомнить о приключениях на Алтае.
"Первый съемочный день случился на кладбище Горно-Алтайска в -32 градуса. И в первом же дубле я хватаюсь за окоченевший железный крест горячими, влажными руками. Отдирая ладони, поймал себя на мысли, что съемки пройдут в разы интереснее моих ожиданий", – рассказал Володин.
Напомним, триллер "Бешенство" снимает режиссер Дмитрий Дьяченко, известный по таким работам, как "Последний богатырь" и "О чем говорят мужчины".
По сценарию фильма отец (Алексей Серебряков) привозит страдающего от наркомании сына (Всеволод Володин) в охотничий домик в тайге, где он намерен передержать его во время ломки. Внезапно дикие животные начинают массово заболевать бешенством, и мужчинам приходится выживать в полной изоляции от общества.
Комментарии
и чего это гражданин Канады на Алтае делает, снимался бы в теплой погоде в Канаде...
У них фондов кина нет, скоморохам нужно привлекать зрителей чтобы зарабатывать, но на такой шлак канадский зритель не пойдет.
9.02.2021 13:00
- гость -
и чего это гражданин Канады на Алтае делает, снимался бы в теплой погоде в Канаде...
Поговорку знаете "Дайте денег, кушать хочется, а то вам под дверью нагадить нечем" Лозунг новой либеральной общественности.
Игла+Эпидемия
и ни чего нового...
Хороший актер, и человек замечательный.
Настоящий патриот России.
Вы тут заезжие господа, пару дублей снимете и в тепло улетите.
А народу тут жить, и морозы 30 градусов это не холодно, холодно когда ниже 40.
Может помитинговать хотите на воздухе то?
9.02.2021 13:40
АБОРИГЕН
Настоящий патриот России.
Проживающий в Канаде.
А вы настоящий патриот АБОРИГЕН откуда постите. Где у вас гнездо?
А что это существо делает в России и на Алтае в частности? Лично моих денег в просмотре этого фильма не будет и, думается, именно так должно поступать настоящее гражданское общество, а не на митинги бегать. Если это, конечно, общество граждан России, а не подпиндосников.
Не важно, где проживает патриот. Важно, что он делает для Родины. Кому-то больше нравятся патриоты, гундящие про то что Зпапд - враг России, при том что у самих на Западе или недвига или дети или компании офшорные (а часто всё вместе). У чувака канадский паспорт, но работает он в России и проводит тут много времени, т.к он востребован российским зрителем.
Серебряков хороший актёр...роли у него серьёзные... здоровья ему и творческих успехов!