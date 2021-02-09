26 новых случаев коронавируса выявили в Республике Алтай

За минувшие сутки в Республике Алтай лабораторно подтвердили 26 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Вирус обнаружили у шести жителей Усть-Коксинского района, у пяти жителей Кош-Агачского района, у пяти жителей Усть-Канского района, у четырех жителей города Горно-Алтайска, у трех жителей Турочакского района, у одного жителя Майминского района, у одного жителя Онгудайского района, у одного жителя Чойского района.

Таким образом, общее число подтвержденных случаев достигло 15 757. Выздоровели 15 199 пациентов, из которых 73 – за последние сутки.