Туалет не на улице. Роскошь! В Сети высмеяли репортаж "России 1" о "вилле" Навального

Телеканал "Россия 1" выпустил ролик о "вилле" Алексея Навального в Германии. Двухэтажный дом был арендован политиком на два месяца, на период лечения от предполагаемого отравления. Апартаменты "безработного блогера" показали в "Вестях недели" с Дмитрием Киселевым. Особое внимание в видео было уделено двум диванам, фруктам, туалетной комнате и кофемашине на кухне. Сюжет смутно напомнил расследование Навального о "дворце" Путина и тут же стал объектом для шуток в Сети.

Россия-1 рассказала, что:

— В Германии Навальный с семьей жил в отдельном доме, а не в тесной камере спецприёмника с ещё 25 задержанными, часть из которых сидящие там годами мигранты

— они не ходили в дырку в полу у всех на виду, а даже мылись в ванне (!)

— у них была кофемашина! — Пeрзидент Роисси (@KermlinRussia) February 8, 2021

Сенсация: журналисты канала "Россия-1" нашли у семьи Алексея Навального скидочные карты "Пятерочки" и бонусные накопительные "Вкусвилла". — Молчановская Мясорубка (@putinobed) February 7, 2021

Навальный — питается

Россия 1 — вы видели!!!! у него фрукты!!!!! — Сами понимаете, да? (@1tttyu) February 8, 2021

У сотрудников ВГТРК кажется на самом деле развился новый вид фетишизма —посещение мест, где когда-либо бывал Навальный. Или это — паломничество? — А_Блэк (@Alex_12Black) February 7, 2021

Стены не обшарпаны, крыша не протекает. А ещё нет ПЛЕСЕНИ, получается Навальный жил шикарней, чем Путин. — Eugen Müller (@kingeugen) February 7, 2021

Телеканал "Россия 1" снял ответочку Навальному — расследование о том как он съел сырок Б.Ю. Александров. — lil mokin (@mokunsasha94) February 9, 2021

Частное лицо живёт 2 месяца за счёт частного лица в доме за 15000 евро — Россия 1 сходит с ума, интриги, расследования.



Министр промышленности Мантуров снимает за счёт бюджета на 1 сутки за 20000 долларов президентский номер — России 1 это не интересно.



Странно... — Вашингтонский Обком (@_Fashington) February 9, 2021

Телеканал "Россия 1" в ответном расследовании о роскошной жизни Навального рассказал о том, как Навальный неоднократно покупал Принглс не по акции, а также до 2-х (ДВУХ!) пачек фисташек единовременно — berejnoy8 (@berejnoy8) February 9, 2021

Живу в съёмной квартире с двумя телевизорами, в туалете присутствуют ёршик и туалетная бумага, есть горячая вода. Россия-1, как вам такое?

Можете сюжет снять про меня? — Artem Malinin (@Malin_M17) February 9, 2021