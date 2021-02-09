Туалет не на улице. Роскошь! В Сети высмеяли репортаж "России 1" о "вилле" Навального

Телеканал "Россия 1" выпустил ролик о "вилле" Алексея Навального в Германии. Двухэтажный дом был арендован политиком на два месяца, на период лечения от предполагаемого отравления. Апартаменты "безработного блогера" показали в "Вестях недели" с Дмитрием Киселевым. Особое внимание в видео было уделено двум диванам, фруктам, туалетной комнате и кофемашине на кухне. Сюжет смутно напомнил расследование Навального о "дворце" Путина и тут же стал объектом для шуток в Сети.
Россия-1 рассказала, что:— Пeрзидент Роисси (@KermlinRussia) February 8, 2021
— В Германии Навальный с семьей жил в отдельном доме, а не в тесной камере спецприёмника с ещё 25 задержанными, часть из которых сидящие там годами мигранты
— они не ходили в дырку в полу у всех на виду, а даже мылись в ванне (!)
— у них была кофемашина!
Сенсация: журналисты канала "Россия-1" нашли у семьи Алексея Навального скидочные карты "Пятерочки" и бонусные накопительные "Вкусвилла".— Молчановская Мясорубка (@putinobed) February 7, 2021
Навальный — питается— Сами понимаете, да? (@1tttyu) February 8, 2021
Россия 1 — вы видели!!!! у него фрукты!!!!!
У сотрудников ВГТРК кажется на самом деле развился новый вид фетишизма —посещение мест, где когда-либо бывал Навальный. Или это — паломничество?— А_Блэк (@Alex_12Black) February 7, 2021
Стены не обшарпаны, крыша не протекает. А ещё нет ПЛЕСЕНИ, получается Навальный жил шикарней, чем Путин.— Eugen Müller (@kingeugen) February 7, 2021
Телеканал "Россия 1" снял ответочку Навальному — расследование о том как он съел сырок Б.Ю. Александров.— lil mokin (@mokunsasha94) February 9, 2021
Частное лицо живёт 2 месяца за счёт частного лица в доме за 15000 евро — Россия 1 сходит с ума, интриги, расследования.— Вашингтонский Обком (@_Fashington) February 9, 2021
Министр промышленности Мантуров снимает за счёт бюджета на 1 сутки за 20000 долларов президентский номер — России 1 это не интересно.
Странно...
Телеканал "Россия 1" в ответном расследовании о роскошной жизни Навального рассказал о том, как Навальный неоднократно покупал Принглс не по акции, а также до 2-х (ДВУХ!) пачек фисташек единовременно— berejnoy8 (@berejnoy8) February 9, 2021
Живу в съёмной квартире с двумя телевизорами, в туалете присутствуют ёршик и туалетная бумага, есть горячая вода. Россия-1, как вам такое?— Artem Malinin (@Malin_M17) February 9, 2021
Можете сюжет снять про меня?
Винтажное КОМПЬЮТЕРНОЕ КРЕСЛО 2005 года— бубенчики леонардо (@Chisatansama) February 8, 2021
Две полки СОЛЕНИЙ
И ещё две — ВАРЕНЬЯ!!!
РАЗДЕЛЬНЫЙ санузел с ПЛИТКОЙ
Работающая ХЛЕБОПЕЧКА для выпечки СВЕЖЕГО ХЛЕБА
Книжный ШКАФ с книгами АВТОРОВ С ЗАПАДА
Клавиатура С ПОДСВЕТКОЙ
Батарея С ОТОПЛЕНИЕМ
ПЛЮШЕВЫЙ СПАНЧБОБ
Комментарии
Вот нам и ответ на чьи деньги существует АМИК и под чью дудку поёт. Помнится, залепуху Навального публиковали совершенно некритично, как истину в последней инстанции.
30 тыс евро обошлась аренда дома, там домище.
Может унитаз не золотой, но там шикрные аппартоменты.
Добавим к этому фильм что снимал пациент в соседней усадьбе, это миллион евро.
Для безработного блогера не многовато?
9.02.2021 14:36
- гость -
Телепрогамму по первому каналу посмотрел?
Интересная специализация у Дмитрия Киселева - ездить по местам проживания Навального.
Ждем пока Навальный освободит камеру в СИЗО и очередного репортажа от Киселёва.