Маткапиталу в России придумали новое применение

Внедрение возможности вкладывать средства материнского капитала в облигации госкомпаний или обеспеченные госгарантией ценные бумаги, а также в специальные банковские или брокерские продукты обсудили в правительстве России, сообщает РБК.
Совещание провел первый вице-премьер Андрей Белоусов. Инициаторы нововведения выразили уверенность, что оно будет "стимулировать инвестиции физическими лицами на рынке капитала с целью обеспечения проектов долгосрочным финансированием".
Однако вывести деньги обратно вскоре после вклада будет невозможно, так как это позволит легко "обналичивать" средства и тратить их на цели, не предусмотренные в программе.
По результатам обсуждения принято решение доработать инициативу или исключить ее из проекта "Дорожной карты по формированию и развитию механизмов инвестиционного развития РФ".
Напомним, в прошлом году правительство выпустило постановление, согласно которому родители смогут направить материнский капитал в качестве взноса по сельской ипотеке.
Первоначальный взнос по сельской ипотеке начинается от 15%, а максимальный срок кредита составляет 25 лет. Программа продлится до 31 декабря 2022 года.
Комментарии
А что у нас "гос" ещё что то может гарантировать?
Интересно?!
Банковские, брокерские...
Тошнит уже от этого порабощения...!?
разрешили бы по собственному усмотрению применять, люди рожают им народ, а они еще издеваются со своими облигациями, что ими , кое что вытирать потом. Обнаглели