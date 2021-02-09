Маткапиталу в России придумали новое применение

Внедрение возможности вкладывать средства материнского капитала в облигации госкомпаний или обеспеченные госгарантией ценные бумаги, а также в специальные банковские или брокерские продукты обсудили в правительстве России, сообщает РБК.

Совещание провел первый вице-премьер Андрей Белоусов. Инициаторы нововведения выразили уверенность, что оно будет "стимулировать инвестиции физическими лицами на рынке капитала с целью обеспечения проектов долгосрочным финансированием".

Однако вывести деньги обратно вскоре после вклада будет невозможно, так как это позволит легко "обналичивать" средства и тратить их на цели, не предусмотренные в программе.

По результатам обсуждения принято решение доработать инициативу или исключить ее из проекта "Дорожной карты по формированию и развитию механизмов инвестиционного развития РФ".

Напомним, в прошлом году правительство выпустило постановление, согласно которому родители смогут направить материнский капитал в качестве взноса по сельской ипотеке.

Первоначальный взнос по сельской ипотеке начинается от 15%, а максимальный срок кредита составляет 25 лет. Программа продлится до 31 декабря 2022 года.