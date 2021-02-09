Алтайский край вошел в двадцатку самых криминальных регионов России по итогам 2020 года

Алтайский край занял 17-е место среди регионов России по количеству зарегистрированных преступлений в 2020 году. Наиболее резкий рост был замечен в части совершения тяжких деяний – 8888, что на треть больше, чем в 2019 году.

Согласно данным ведомства, на которые ссылается ИА "Банкфакс", всего с января по декабрь 2020 года в Алтайском крае зарегистрировали 39 029 преступлений – по сравнению с прошлым годом рост составил 5,3%. При этом по числу выявленных преступлений Алтайский край занял 10-е место (19 711), а сам показатель снизился по сравнению с прошлым годом на 8,7%.

При этом в статистике отмечается, что в регионе значительно выросло количество тяжких и особо тяжких преступлений – 8888 (рост на 34,3%) и 1533 (рост на 9,5%) соответственно. Их выявляемость также снизилась – падение составило 3,6% для тяжких и 9% для особо тяжких деяний.

Рост замечен в количестве актов экстремизма (100%), терроризма (75%), злоупотребления должностными полномочиями (50%) и получении взяток (9,6%). При этом в абсолютном выражении цифры выросли не сильно. Так, за год было зарегистрировано всего два акта экстремизма.

Также выросло количество нераскрытых преступлений – на 20,7% (до 16 119), снизилось количество рецидивов (на 5,9%) и преступлений в составе организованных группировок (более чем на 0,5%).