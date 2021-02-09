На особом контроле. Франк доложил Томенко о ситуации с дольщиками "Барнаулкапстроя"

Мэр краевой столицы Вячеслав Франк доложил губернатору Алтайского края Виктору Томенко о работе по взаимодействию с дольщиками компании "Барнаулкапстрой", которая оказалась в сложной финансовой ситуации.

По его словам, вопрос финансового состояния застройщика находится на особом контроле городской администрации.

"Совместно со Сбербанком Российской Федерации ведется взаимодействие с участниками долевого строительства объектов этого застройщика, – уточнили в региональном правительстве. – Глава города подчеркнул, что общение с инициативными группами дольщиков налажено, в ближайшее время будет подготовлена "дорожная карта" по урегулированию спорных ситуаций с гражданами, которые вложили средства в приобретение квартир".

Проблемы преследуют "Барнаулкапстрой" уже несколько лет. Компания неоднократно переносила сдачу дома на Павловском тракте, 291 (ЖК "Олимпийский") из-за изменений в проектной документации и недостаточного финансирования объекта. Строительство дома должны были завершить в 2018 году, но первый и второй подъезды сдали лишь в феврале 2020 года. Жильцы третьего и четвертого подъездов до сих пор ждут заселения. Глава города Вячеслав Франк в феврале 2020 года пояснил: "Сибресурсу" не хватает на завершение работ 20 млн рублей.

Деньги так и не нашли, поэтому мэрия расторгла контакт с подрядчиком и пригласила другого инвестора для строительства дома. Им стал Андрей Комяков, руководитель "Строительной перспективы". Он вложил в достройку объекта почти 70 млн рублей. После этого "Барнаулкапстрой", в котором сменился руководитель (прежнего гендиректора Александра Канакова задержали по подозрению в получении взятки), подал в суд на экс-партнера и потребовал вернуть почти 70 млн рублей.

Осенью 2020 года "Барнаулкапстрой" передал "Строительной перспективе" в счет долга два земельных участка, на которых сам планировал возводить дома.