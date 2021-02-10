Деловая среда для леди. В Бийске стартует образовательная программа "Женский бизнес"

В Бийске 10 марта 2021 года стартует федеральная программа для бизнес-леди Алтайского края. Мероприятие организует центр "Мой бизнес" и платформа знаний и сервисов для предпринимателей "Деловая среда". Участие бесплатное.

Цель программы "Женский бизнес" – дать участницам инструменты для развития собственного дела, научить совмещать работу и семью, и стать отправной точкой для развития в городе женского бизнес-сообщества.

Участницы программы прослушают серию живых лекций и вебинаров, возьмут в работу чек-листы и материалы от спикеров и дополнительно получат знания с платформы "Деловая среда", необходимые для развития компании.

После обучения бизнес-леди смогут:

найти баланс между работой и семьей;

научиться грамотно управлять временем и силами;

усилить свой личный бренд;

наметить точки роста для своего проекта.

Спикеры программы – действующие федеральные предприниматели с опытом построения устойчивого бизнеса. По окончании обучения выдается сертификат о прохождении программы и подарки отличившимся участникам.

Мероприятие пройдет в "Бийском бизнес-инкубаторе" по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул. Кутузова, 9/1. Регистрация по ссылке. Количество мест ограничено.

Центр "Мой бизнес"

Адрес: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19

Тел.: 8 800 222 8322

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