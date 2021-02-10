Деловая среда для леди. В Бийске стартует образовательная программа "Женский бизнес"

В Бийске 10 марта 2021 года стартует федеральная программа для бизнес-леди Алтайского края. Мероприятие организует центр "Мой бизнес" и платформа знаний и сервисов для предпринимателей "Деловая среда". Участие бесплатное.
Цель программы "Женский бизнес" – дать участницам инструменты для развития собственного дела, научить совмещать работу и семью, и стать отправной точкой для развития в городе женского бизнес-сообщества.
Участницы программы прослушают серию живых лекций и вебинаров, возьмут в работу чек-листы и материалы от спикеров и дополнительно получат знания с платформы "Деловая среда", необходимые для развития компании.
После обучения бизнес-леди смогут:
- найти баланс между работой и семьей;
- научиться грамотно управлять временем и силами;
- усилить свой личный бренд;
- наметить точки роста для своего проекта.
Спикеры программы – действующие федеральные предприниматели с опытом построения устойчивого бизнеса. По окончании обучения выдается сертификат о прохождении программы и подарки отличившимся участникам.
Мероприятие пройдет в "Бийском бизнес-инкубаторе" по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул. Кутузова, 9/1. Регистрация по ссылке. Количество мест ограничено.
Центр "Мой бизнес"
Адрес: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
Тел.: 8 800 222 8322
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