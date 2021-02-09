15 тысяч случаев COVID-19 выявили в России за сутки

За минувшие сутки в России выявили 15 019 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших в стране за все время пандемии достигло 3 998 216, сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Лидером по суточному приросту остается Москва (+1584), второе место занимает Санкт-Петербург (+1078), третье – Московская область (+903). Алтайский край, в котором подтвердили 174 новых случая заражения, находится на 27-й строчке рейтинга.

Из больниц выписали еще 21 795 пациентов, общее число выздоровевших достигло 3 493 886. Скончались еще 530 человек, всего за время пандемии в России зарегистрировано 77 598 летальных исходов.