РФПИ подали заявку на регистрацию российской вакцины от COVID-19 в Европе

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на регистрацию вакцины от коронавируса "Спутник V" в Евросоюзе. При этом заявление фонд подал еще в конце прошлого месяца – 29 января.

Как передает "Интерфакс", процесс передачи информации в Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) запущен и сейчас идет постепенная экспертиза. "Скорость одобрения заявки определяется EMA", – уточнили в РФПИ.

Напомним, что на прошлой неделе The Lancet опубликовал данные последней, третьей фазы клинических испытаний российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Препарат показал эффективность на 91,6%. Из 19 866 человек, которые приняли участие в тестировании, коронавирус обнаружили только у 78.