Мэрия Барнаула потратит 500 тысяч на ремонт знаменитых башенных часов

Администрация города Барнаула выделила около 500 тысяч рублей на ремонт нескольких башенных городских часов. Соответствующая информация размещена на сайте Госзакупок. Работы должны быть завершены к концу декабря 2021 года.

Согласно данным аукциона, ремонт ждут знаменитые башенные часы, являющиеся частью архитектурного памятника Барнаула – "Дома под шпилем". Они появились в декабре 1999 года. Инициатором выступил глава администрации Октябрьского района Владимир Иванов. В 2013 году специалисты их отреставрировали: смазали внутренние узлы, почистили циферблат, установили подсветку и выполнили косметический ремонт конструктивно-архитектурных элементов. Обновленные часы подготовили к Дню города. В 2019-м часам исполнилось 20 лет.

Кроме того, ремонт ждут и часы, расположенные на фронтоне здания на проспекте Строителей, 22, на пересечении улиц Малахова – Георгия Исакова, а также на улице Союза Республик, 40.

Всего в Барнауле семь башенных часов. О том, как они появились – читайте в нашем большом материале.