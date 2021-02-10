Виновата льготная ипотека. В Барнауле падает спрос на арендные квартиры

В Барнауле в 2020 году упал спрос на арендные квартиры. К такому выводу пришли аналитики портала "Мир квартир", проанализировав цены на жилье в столице Алтайского края. Оказалось, что, несмотря на пандемию и самоизоляцию (когда люди работали удаленно), интерес к таким квартирам был ниже, чем в 2019 году. Эксперты уверены, что виновата в этом льготная ипотека на новостройки под 6,5%.

Стало хуже

С января по декабрь 2020 года в Барнауле однокомнатные квартиры подорожали на 5,8% (это чуть более 600 рублей) – цены выросли с 10 тыс. до 10,6 тыс. рублей. "Двушки" прибавили 7,5%, почти на 1,2 тыс. рублей (в начале года их стоимость составляла 14,1 тыс., а в конце – уже 15,3 тыс.). Ставки на трехкомнатные квартиры за год практически не изменились: они подорожали на 1,8%, или 400 рублей (с 21,4 тыс. до 21,8 тыс.).

По информации аналитиков, в 2019 году рост арендных ставок был более внушительным. Так, "однушки" подорожали на 9,6% (на 1 тыс. рублей, с 9 тыс. до 10 тыс.), "двушки" выросли на 13,5% (на 2 тыс., с 12,3 тыс. до 14,2 тыс.), а цена на "трешки" увеличилась в среднем на 12,4% (то есть на 2,6 тыс., с 18,7 тыс. до 21,4 тыс. рублей).

Барнаул стал одним из 36 городов страны (всего специалисты портала исследовали 70 населенных пунктов), где ставки незначительно, но выросли. В 34 городах цены упали. Федеральные эксперты считают, что многие арендаторы съехали расторгли договоры, так как купили собственное жилье с помощью ипотеки. В результате предложений на рынке Барнаула было много, что и не позволило ценам расти так же, как в 2019 году.

"Льготная ипотека на новостройки и снизившиеся ипотечные ставки на "вторичку" в прошлом году сыграли для рынка аренды роковую роль: население с удовольствием кредитуется и покупает недвижимость. Арендаторы становятся собственниками жилья, и спрос в сегменте найма квартир падает. Продолжение этого тренда мы увидим и в этом году", – полагает директор портала "Мир квартир" Павел Луценко.

Что будет в 2021?

Эксперты предполагают, что в 2021 году рынок аренды Барнаула ждет грандиозный обвал. Мало того, что льготная ипотека уже "оттянула" часть арендаторов, так еще и скоро "разбавит" квартирный фонд. Покупатели, которые приобрели жилье по льготной ставке, тоже начнут его сдавать. Из-за этого количество предложений вырастет, и цены пойдут вниз.

Другая причина кризиса – снижение доходов россиян. Семьи или молодые люди, которые хотели бы жить отдельно, снимая жилье, продолжат жить с родителями, пока не закончится пандемия и страна не восстановится после кризиса.

Обвалить рынок аренды способна и государственная программа социального найма жилья, которую запустил сервис ДОМ.РФ.

Пилотный проект стартовал в Воронеже: там построили дом, в котором снимать квартиры смогут семьи, стоящие в очереди на казенные помещения. В России их более 4 млн человек. Часть оплаты будет компенсировать госкорпорация и местный бюджет – это 80% от стоимости квартиры. Остальное будут платить жильцы. Скоро проект распространят и на все регионы страны.