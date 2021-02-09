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Прокуратура занялась жалобами сибирских ученых на зарплаты

, ИА "Амител"
Ведомство инициировало проверку
Фото: financer.com

Фото: financer.com

Прокуратура Новосибирской области приступила к проведению проверки после жалобы ученого Института цитологии и генетики СО РАН Анастасии Проскуриной на то, что их обязывают перейти на полставки, чтобы отчитаться о выполнении майских указов по росту зарплат.

"Организована проверка соблюдения трудового законодательства в части своевременности и полноты оплаты труда пока в Институте цитологии и генетики СО РАН, — цитирует РИА Новости сообщение ведомства. — Впоследствии такую проверку планируется провести во всех научных учреждениях Сибирского отделения РАН".

Напомним, Проскурина рассказала о проблеме президенту РФ Владимиру Путину во время Совета по науке и образованию. Российский лидер посоветовал ученому обратиться напрямую в администрацию главы государства, если после разговора ее "будут ущемлять".

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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