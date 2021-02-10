До -35°C похолодает в Алтайском крае

Прохладную погоду прогнозируют в Алтайском крае в среду, 10 февраля, информирует региональный Гидрометцентр.

Температура воздуха днем, согласно данным метеорологов, ожидается от -11°C до -16°C (по северо-западу – до -22°C), предстоящей ночью – от -24°C до -29°C (в северо-западных районах – до -35°C). На большей части территории снег, местами метели.

Сохранится ветер, временами его порывы будут достигать до 18 м/с. На дорогах гололедица.

В Барнауле в светлое время суток столбики термометров будут показывать от -14°C до -16°C, в темное – от -27°C до -29°C. Без осадков. Прогнозируется, что скорость ветра в краевой столице не превысит 12 м/с. Гололед может осложнить жизнь автолюбителям.