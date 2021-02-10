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Эксперт: потерять ипотечную квартиру можно даже внося платежи

, ИА "Амител"
"Вторичку" стоит тщательно проверять перед покупкой
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Эксперт рассказал о том, что малейшие юридические недочеты при покупке вторичного жилья могут стать причиной потери квартиры. Не помогут даже своевременные платежи.

"С новостройками все предельно просто – никаких вопросов со стороны банка не будет до тех пор, пока заемщик вовремя вносит платежи. Отсутствие страховки также не является поводом для расторжения ипотечного договора, но может повлиять на ставку по кредиту в отрицательную сторону", – сказал агентству "Прайм" эксперт рынка недвижимости Алексей Кричевский. 

В случае со "вторичкой" против покупателя может быть все: рента, право пожизненного пользования, материнский капитал и право детей на долю в квартире, мошенничество через доверенность или поддельный паспорт. Поэтому если у вас есть хоть малейшие сомнения, сделку по покупке квартиры лучше разорвать.

Ранее стало известно о том, что Банк России предложил отменить льготную ипотеку. По мнению специалиста, программа стимулирует спрос на жилье, а он, в свою очередь, порождает рост стоимости недвижимости.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

10.02.2021 10:13
- гость -

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10.02.2021 10:14
- гость -

Видно, не берут новострой. Вот и решили попугать вторичкой

10.02.2021 10:38
- гость -

Вон многочеловейник "Матрешки" не продается, логично еще одна реклама. А качество там какое?! посетите -посмотрите эталон ремонта

10.02.2021 11:01
- гость -

10.02.2021 10:14
Скорее решили попугать покупкой квартиры:
- новостройки в цене растут и не по карману многим;
- вторичка может обернуться кучей проблем.
Вывод - "снимайте квартиры"

Дело в том, что в Барнауле в 2012 году 50 000 сдающихся квартир принадлежала всего 5 000 людей. В среднем на 2,5 квартиры принадлежат одному хозяину. Вот и думайте.

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