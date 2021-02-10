Эксперт: потерять ипотечную квартиру можно даже внося платежи

Эксперт рассказал о том, что малейшие юридические недочеты при покупке вторичного жилья могут стать причиной потери квартиры. Не помогут даже своевременные платежи.

"С новостройками все предельно просто – никаких вопросов со стороны банка не будет до тех пор, пока заемщик вовремя вносит платежи. Отсутствие страховки также не является поводом для расторжения ипотечного договора, но может повлиять на ставку по кредиту в отрицательную сторону", – сказал агентству "Прайм" эксперт рынка недвижимости Алексей Кричевский.

В случае со "вторичкой" против покупателя может быть все: рента, право пожизненного пользования, материнский капитал и право детей на долю в квартире, мошенничество через доверенность или поддельный паспорт. Поэтому если у вас есть хоть малейшие сомнения, сделку по покупке квартиры лучше разорвать.

Ранее стало известно о том, что Банк России предложил отменить льготную ипотеку. По мнению специалиста, программа стимулирует спрос на жилье, а он, в свою очередь, порождает рост стоимости недвижимости.