3,8 млн рублей выделили на оплату санаторного отдыха для учителей

Педагогическим работникам в соответствии с программой "Развитие образования на Алтае" предоставляют ежегодное санаторно-курортное лечение. В 2020 году этой мерой поддержки воспользовались учителя из 10 городов и 59 районов края.

В Минобрнауки рассказали, что из-за сложной эпидемиологической обстановки путевки получили только 128 сотрудников образовательных учреждений. Все они отдыхали в санатории "Барнаульский". Финансирование на санаторно-курортное лечение в размере 3,840 млн рублей выделили из краевого бюджета.

Вскоре в министерстве планируют начать работу по оздоровлению педагогов в краевых санаториях в 2021 году, пишет официальный сайт Алтайского края.

Ранее регион стал лидером в Сибири по популярности и дороговизне отдыха и лечения в санаториях в 2020 году.