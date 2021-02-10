3,8 млн рублей выделили на оплату санаторного отдыха для учителей

Педагогическим работникам в соответствии с программой "Развитие образования на Алтае" предоставляют ежегодное санаторно-курортное лечение. В 2020 году этой мерой поддержки воспользовались учителя из 10 городов и 59 районов края.
В Минобрнауки рассказали, что из-за сложной эпидемиологической обстановки путевки получили только 128 сотрудников образовательных учреждений. Все они отдыхали в санатории "Барнаульский". Финансирование на санаторно-курортное лечение в размере 3,840 млн рублей выделили из краевого бюджета.
Вскоре в министерстве планируют начать работу по оздоровлению педагогов в краевых санаториях в 2021 году, пишет официальный сайт Алтайского края.
Ранее регион стал лидером в Сибири по популярности и дороговизне отдыха и лечения в санаториях в 2020 году.
Комментарии
128 педагогов.
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А почему только 128? Только они жульничеством на выборах занимались?
правильный вопрос
1. а сколько вообще педагогов, которые могли воспользоваться такой льготой?
2. почему не раскрывается вся картина, объема участия в жизни педагогов?
3. 128 за год, это конечно много, аж по 10-11 человек в месяц на весь край
4. "учителя из 10 городов и 59 районов края" а поточнее сколько из какого района или города? (боюсь большинство окажется из приближенных к одним структурам)
10.02.2021 10:26
гость
(боюсь большинство окажется из приближенных к одним структурам)
Боитесь не пишите. И от куда вы всё, всегда знаете и предвидите. Прямая дорога в шоу.
10.02.2021 10:26
гость
(боюсь большинство окажется из приближенных к одним структурам)
Боитесь не пишите. И от куда вы всё, всегда знаете и предвидите. Прямая дорога в шоу.
а Вас гляжу задело?
что же оставшийся текст без внимания оставили, али сказать стыдно?
10.02.2021 11:12
гость
а Вас гляжу задело?
что же оставшийся текст без внимания оставили, али сказать стыдно?
У вас есть достоверная информация, поделитесь с народом. Если вам так думается, то нагадить ума большого не надо.
Все вы граждане задаёте вопросы что называется "мимо кассы". Не удивительно, ведь вас уже приучили к этой нищей норме и о категориях более высокого порядка вы задуматься уже просто не в состоянии. Между тем вопрос тут один:
А почему собственно на третьем десятке правления "несменяемого гаранта", учителя не в состоянии самостоятельно заработать себе на отдых и обойтись без "заботы" государства?