Росгвардеец-отпускник вынес из горящего здания рубцовскую пенсионерку

Сотрудник Росгвардии спас 80-летнюю пенсионерку-инвалида во время пожара в Рубцовске. Военнослужащий Северо-Кавказского округа находился в городе в отпуске.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росгвардии, капитан Олег Старостин пришел в гости к родственникам и через некоторое время заметил густой черный дым и языки пламени на крыше соседнего дома.
Подбежав к дому, мужчина выломал дверь и услышал крики о помощи. Старостин не стал дожидаться приезда спасателей и зашел в горящее строение, где в одной из комнат нашел задыхающуюся 80-летнюю женщину, инвалида второй группы, которая не могла выйти из дома из-за густого дыма.
Офицер на руках вынес женщину из огня, оказал ей первую помощь и после передал родственникам.
Комментарии
Хватит с нас этих сказок! Видосов полно что вытворяют эти бандиты.
10.02.2021 13:23
- гость -
Хватит с нас этих сказок! Видосов полно что вытворяют эти бандиты.
Не захлебнись от ненависти, иди прими таблетку.
Слава Росгвардии!
имхо, анальницы могут только затолкнуть человека в огонь.
Спасти кого-то ? - вот мой яндекс-кошелек
10.02.2021 13:47
- гость -
имхо, анальницы могут только затолкнуть человека в огонь.
Вы представляете, если эти сущности дорвутся до власти. ГУЛАГИ покажутся пионерскими лагерями.
Мужик