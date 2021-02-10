Росгвардеец-отпускник вынес из горящего здания рубцовскую пенсионерку

Сотрудник Росгвардии спас 80-летнюю пенсионерку-инвалида во время пожара в Рубцовске. Военнослужащий Северо-Кавказского округа находился в городе в отпуске.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росгвардии, капитан Олег Старостин пришел в гости к родственникам и через некоторое время заметил густой черный дым и языки пламени на крыше соседнего дома.

Подбежав к дому, мужчина выломал дверь и услышал крики о помощи. Старостин не стал дожидаться приезда спасателей и зашел в горящее строение, где в одной из комнат нашел задыхающуюся 80-летнюю женщину, инвалида второй группы, которая не могла выйти из дома из-за густого дыма.

Офицер на руках вынес женщину из огня, оказал ей первую помощь и после передал родственникам.