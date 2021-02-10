Два человека погибли во время ночного пожара в Барнауле

Фото: пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Два человека погибли при пожаре в частном доме на улице Рубцовской в Барнауле. Возгорание произошло ночью 10 февраля.

Как пишет ГУ МЧС России по Алтайскому краю, распространению огня по большой площади способствовало позднее сообщение о возгорании. На момент прибытия первого подразделения спасателей горела крыша дома и существовала вероятность, что пламя перекинется на соседние здания.

Всего в тушении приняли участие 34 человека и 10 единиц пожарной техники. Из-за высокой температуры произошла разгерметизация газового баллона, что привело к интенсивному горению, в ходе тушения рухнула крыша.

В результате огонь почти полностью уничтожил дом, общая площадь пожара достигла 100 квадратных метров. Под обрушившимися конструкциями спасатели обнаружили тела двух погибших. Причины возгорания устанавливаются.

Напомним, что вечером 9 февраля в микрорайоне Булыгино загорелся частный дом на трех хозяев. Площадь горения превысила 100 квадратных метров. На месте происшествия работали два звена газодымозащитной службы.